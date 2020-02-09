Англия

Англичане хотят заработать на продаже футболиста.

Манчестер Юнайтед решил повысить стоимость защитника Криса Смоллинга, который в текущем сезоне выступает на правах аренды за Рому, сообщает Express.

По данным источника, руководство римлян разочаровано таким решением, так как "джаллоросси" полны планов выкупить соглашение англичанина в летнее межсезонье на постоянной основе.

Отмечается, что Рома теперь сомневается, что сможет приобрести Смоллинга. Кроме того, команде Фонсеки необходимо попасть в Лигу чемпионов, чтобы покрыть финансовый вопрос.

В нынешнем сезоне Смоллинг сыграл за Рому 17 матчей в Серии А, забив два гола. Также провел два матча в Кубке Италии и три матча в Лиге Европы.