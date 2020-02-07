Италия

Трансфер Криса Смоллинга Рома не потянет без призовых Лиги чемпионов.

Судьба защитника Криса Смоллинга в Риме напрямую зависит от завоевания Ромы путевки в Лигу чемпионов сезона-2020/21 — сообщает Football Italia.

Взятый в аренду у Манчестер Юнайтед англичанин отлично проявил себя в Италии, однако его полноценный трансфер (20 миллионов евро) и зарплату (3,5 миллиона евро в год) "волки" смогут потянуть лишь если заработают право на призовые за участие в Лиге чемпионов.

После 22-го тура Рома делит с Аталантой 4-5 места, уступая бергамаскам по дополнительным показателям. Также римляне могут пробиться в Лигу чемпионов, если выиграют Лигу Европы, в 1/16 финала которой команда Паулу Фонсеки сыграет с Гентом.

В нынешнем сезоне Смоллинг сыграл за Рому 17 матчей (2 гола) в Серии А, 2 матча в Кубке Италии и 3 матча в Лиге Европы.

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