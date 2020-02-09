Англия

Португалец недоволен положением своей команды в турнире.

Крайний полузащитник Манчестер Сити Бернарду Силва заявил, что текущий сезон АПЛ уже можно считать провальным для его команды.

"Премьер-лига стала огромным разочарованием, так как мы находимся очень далеко от Ливерпуля, и теперь мы должны бороться за вторую позицию".

"Это очень больно, потому что когда вы начинаете сезон, вы всегда хотите победить в Премьер-лиге. Это главное соревнование для нас и самое главное для болельщиков. Так что это очень разочаровывает, никто не ожидал, что мы будем так далеко от Ливерпуля в январе или феврале. Нам нужно понять, что не удалось, и как мы можем это решить", — сказал португальский игрок Sky Sports.

Ранее сообщалось, что главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола повторил свой антирекорд по поражениям в АПЛ.