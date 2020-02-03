Англия

В 25 турах "горожане" потерпели сразу шесть поражений.

Манчестер Сити в 25-м туре английской Премьер-лиги проиграл Тоттенхэму 0:2. Это был уже шестой проигрыш "голубой луны" в АПЛ в нынешней кампании – повторение худшего результата команды при Хосепе Гвардиоле.

Те же шесть раз Ман Сити проиграл за весь первый сезон работы испанца – 2016/17.

Несмотря на большое количество поражений, "горожане" идут вторыми в турнирной таблице с 51 очком после 25 матчей. Однако чемпионы Англии двух последних сезонов имеют лишь мизерные шансы защитить свой титул – Ливерпуль благодаря 24 победам и одной ничьей лидирует с отрывом в 22 очка.

Следующий матч Манчестер Сити проведет против Вест Хэма девятого февраля. Эту встречу пропустит украинский защитник команды Александр Зинченко, удаленный в игре с Тоттенхэмом за две желтых карточки.