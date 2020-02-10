Англия

Барселона готова расстаться с бразильским полузащитником за 80-90 млн евро.

Полузащитник Байера Кай Хаверц является главной трансферной целью для Ливерпуля на лето, а в качестве запасного варианта мерсисайдцы рассматривают Филиппе Коутиньо, утверждает AS.

27-летний Коутиньо за пять лет в Ливерпуле вырос с молодого таланта до суперзвезды футбола. После этого зимой 2018 бразилец перебрался в Барселону за 145 млн евро.

Однако Филиппе не сумел раскрыться на Камп Ноу и нынешний сезон проводит в аренде в Баварии. У мюнхенцев есть право выкупа игрока за 120 млн евро, однако вряд ли они им воспользуются. Предполагается, что Барселона готова снизить запросы, чтобы расстаться с бразильцем.

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