Испания

"Блаугранас" намерены все-таки избавиться от бразильца.

Руководство Барселоны намерено в летнее трансферное окно продать полузащитника Филиппе Коутиньо, который в текущем сезоне выступает в аренде в Баварии, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, каталонцы готовы отпустить бразильского футболиста за 80-90 миллионов евро, хотя изначально был установлен ценник в 120 миллионов евро.

Отмечается, что ни Бавария, ни какой-либо другой клуб не стал бы платить за Коутиньо такую сумму, поэтому "блаугранас" были вынуждены снизить цену.

Ранее сообщалось, что Барселону в летнее трансферное окно может и вовсе покинуть лидер и капитан команды Лионель Месси из-за конфликта с руководством клуба.