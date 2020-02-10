Кинг: Не знаю, почему не состоялся переход в Манчестер Юнайтед

Англия

Форвард Борнмута Джошуа Кинг — о не состоявшемся переходе в состав "красных дьяволов".

В заключительные дни трансферного окна МЮ искал нападающего, и вел переговоры по Джошуа Кингу. Тем не менее, сделка так и не состоялась.

"Не знаю, насколько был близок переход. Отчасти я верил, что это произойдет. Не знаю, почему не состоялся переход в Манчестер Юнайтед".

"Я – футболист Борнмута, меня здесь все устраивает. Врать не буду – переход в МЮ был бы моей мечтой, ставшей явью. Этого не произошло, но я отдам все Борнмуту, пока я здесь. Эдди Хау потрясающе вел себя со мной во время этой ситуации. Я уважаю это", — приводит слова Джошуа Кинга Goal.com.

По слухам, Борнмут потребовал у Манчестер Юнайтед 50 миллионов фунтов за своего игрока.