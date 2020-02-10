Англия

Португалец рассказал о своем пребывании в лондонском клубе.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо высказал свое мнение о работе в своем нынешнем клубе, заявив, что несмотря на все трудности и слухи, он счастлив.

"Вопреки некоторым людям, которые хотят быть в новостях и рассказывать неправду — я действительно счастлив в клубе. Все знают меня достаточно хорошо, достаточно, чтобы понять, что я действительно счастлив. Сложно работать? Да, но если бы это было не сложно, это не было бы для меня".

"Мне нравятся игроки и кто они. Мне очень нравятся отношения, которые у меня с ними. Если вы видите у меня недовольное лицо, это из-за плохого результата. Я не могу изменить себя", — приводит слова Моуриньо Goal.

Ранее португальский специалист объяснил, почему лично посетил поединок 21-го тура Бундеслиги Бавария — Лейпциг.