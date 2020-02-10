Англия

Тренер Тоттенхэма намерен сделать все возможное ради выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо во время паузы в Премьер-лиге не отправился в отпуск, а посетил матч РБ Лейпциг – Бавария. "Шпорам" предстоит сыграть в 1/8 финала Лиги чемпионов именно с Лейпцигом.

"Очень важно было посмотреть игру вживую. Я могу видеть мельчайшие детали. Даже разминку. То, что не покажет телевидение и видеозапись. Можно увидеть, что каждый футболист делает перед матчем", — рассказал Моуриньо Sky Sports.

"Некоторые навыки скрыты во время игры. Это другая интенсивность, другой опыт. Я не мог упустить такую возможность".

Португалец приветствует идею зимнего перерыва в Премьер-лиге, но сам в отдыхе не нуждается.

"Футболистам нужна была передышка – и душе, и телу. Но не мне. Думаю, лучшее, что я могу сделать, чтобы помочь команде – это поработать", — считает Жозе.

В воскресенье Тоттенхэм возобновит выступления в чемпионате матчем против Астон Виллы. Первый матч "шпор" в РБ Лейпцигом состоится 19 февраля, а ответный – 10 марта.

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