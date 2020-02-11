Англия

Полузащитник, которого называли "шотландским Иньестой", до конца сезона будет работать с первым составом "синих".

Хавбек Билли Гилмор отныне официально является членом первой команды Челси, сообщил официальный сайт клуба.

Гилмор дебютировал в Премьер-лиге в составе "синих" в начале этого сезона в августе.

"Я правда счастлив. Моя мечта осуществилась. Это первый большой шаг, стать футболистом первой команды такого большого клуба, как Челси", — прокомментировал событие Гилмор.

.Челси идет на 4-м месте в Премьер-лиге, опережая Шеффилд Юнайтед на два очка и имея матч в запасе.

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