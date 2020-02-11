Англия

Полузащитник Аякса Хаким Зийех может продолжить карьеру в АПЛ.

Челси будет пристально следить за Хакимом Зийехом до конца сезона, сообщает The Telegraph.

По информации источника, в услугах марокканца лично заинтересован главный тренер "синих" Фрэнк Лампард. 41-летний специалист запросил у руководства приобретение Зийеха еще в январе, однако клуб традиционно не сумел удовлетворить просьбу своего тренера.

Грядущим летом Челси получит более 150 миллионов фунтов на усиление и, если Зийех продолжит в том же духе, то лондонский клуб вернется за с новым предложением.

В текущем сезоне Зийех провел 18 матчей в Эредивизи: на его счету 6 голов и 12 результативных передач.

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