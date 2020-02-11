Англия

Украинский защитник зарабатывает порядка 20 тысяч фунтов в неделю.

Александр Зинченко является одним из самых низкооплачиваемых футболистов Манчестер Сити, сообщает Spotrac.

По информации источника, 23-летний футболист получает порядка 20 тысяч фунтов в неделю. Меньше получает только Фил Фоден – 12 тысяч, а заработная плата Скотта Карсона остается неизвестной.

Самым же высокооплачиваемым игроком Сити является Кевин де Брюйне — 350 тысяч фунтов в неделю.

Не стоит исключать, что данная информация является устаревшей, ведь не так давно Зинченко заключил новое соглашение с "горожанами" до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне Зинченко провел 11 матчей в АПЛ: он не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что другой украинец в Премьер-лиге Андрей Ярмоленко – самый высокооплачиваемый футболист Вест Хэма.

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