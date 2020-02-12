Англия

Бывший наставник Тоттенхэма рассчитывает задержаться в чемпионате Англии.

Маурисио Почеттино хотел бы и дальше тренировать команду из английской Премьер-лиги.

"Откровенно говоря, я бы и дальше продолжил работу в АПЛ. Это сложно, нужно подождать. Посмотрим, что будет дальше".

"В футболе постоянно что-то может случиться. Жду новый вызов. Однако, если мы с семьей переедем в Европу, то будем скучать по Англии", — приводит слова Маурисио Почеттино Sky Sports.

Напомним, что Почеттино тренировал Тоттенхэм с 2014 по 2019 год.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.