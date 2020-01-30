Англия

Football.ua анализирует ситуацию с полузащитником Арсенала Месутом Озилом, который не первый год находится в игровом кризисе.

О том, что Месут Озил находится на спаде, известно достаточно давно. Некоторые и вовсе могут выразить мнение, что немецкий хавбек никогда и не был топовым футболистом, и ему просто повезло оказаться в свое время в Реале с футболистами экстра-класса, после чего мадридский клуб выгодно и вовремя продал его в Арсенал за 50 миллионов евро. Для 2013 года это очень и очень хорошая сумма.

31 января 2018 года Месут Озил продлил контракт с Арсеналом – он начал зарабатывать 350 тысяч фунтов в неделю. С момента пролонгации соглашения немецкий футболист ровным счетом ничего не показал. С тех пор он провел 43 матча в Премьер-лиге: на его счету пять голов и четыре ассиста. Имея в своем активе девять результативных действий, начиная с 31 января 2018 года, Озил занимает 103-е место в АПЛ по статистике "гол+пас". Для сравнения, защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк забил восемь голов и отметился двумя ассистами – на одно результативное действие больше, чем у немца. Правда, нидерландец провел на 30 матчей больше за этот промежуток времени.

Список:

Примечательно, что Джеффри Шлупп (Кристал Пэлас), Стив Мунье (Хаддерсфилд), Харви Барнс (Лестер), Джуниор Станислас (Борнмут), Виктор Камараса (Кардифф Сити и Кристал Пэлас), Нил Мопе (Брайтон) и защитник Натан Аке (Борнмут) имеют столько же результативных действий, как и Месут Озил (с момента продления контракта, разумеется).

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Достоверно неизвестно, чья была инициатива пролонгировать соглашение с Озилом на таких невероятных условиях. Арсен Венгер хоть и был все еще менеджером, его власть в клубе ослабевала, поэтому маловероятно, что инициатива исходила от французского специалиста. Скорее всего, такое решение между собой принимали исполнительный директор Иван Газидис, шефскаут Свен Мислинтат и глава юридического отдела Гус Фахми. За последнее время Арсенал пошел на риск и предложил трем возрастным игрокам солидные контракты – это все тот же Месут Озил, Генрих Мхитарян и Пьер-Эмерик Обамеянг. И если с габонцем сработало – он отработал и отрабатывает каждый пенни, – то с немцем и армянином все иначе.

Помимо руководителей, инициировавших подписание новой сделки с Озилом, часть вины висит и на Унаи Эмери. Испанский специалист особо не пытался найти контакт с немцем и часто оставлял его в запасе или вне заявки на игру. Учитывая тот факт, что Озил никуда не денется, другой клуб просто не захочет его покупать из-за "жирного" контракта, необходимо искать применение такому футболисту. Может не в стартовом составе, но при ротации или выходах на замену.

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Нельзя исключать, что Озил "возродится" и будет показывать футбол близкий к прежнему. В последних матчах при Микеле Артете некий прогресс был заметен. Тем не менее, все это выглядит маловероятным. Где взять силы 31-летнему футболисту "реанимировать" карьеру, когда у тебя столь солидный контракт, за плечами трофеи (пускай не так много, как хотелось бы)? Наиболее реальный расклад – Озил покинет Арсенал летом 2021 года, существенно разгрузится зарплатная ведомость и главному тренеру будет куда проще выбирать состав – давления, что футболист, получающий 350 тысяч и не играет, не будет.

Если говорить, что привело к спаду Месута Озила, то можно выделить еще несколько причин.

Возраст. У каждого футболиста свой пик – у кого-то в 26-27 лет самый рассвет сил, а у кого-то – закат карьеры. Немец довольно рано заявил о себе, однако в дальнейшем чуть ли не с каждым годом понижал требования к себе. Сейчас руководство "канониров" может лишь верить и надеяться, что вдруг найдется какой-нибудь из американских или катарских клубов, который захочет заполучить в свой состав экс-игрока сборной Германии. Как уже говорилось ранее, заработная плата Озила не соответствует его нынешнему уровню игры, и это дополнительное давление для всех.

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Критика. Когда у тебя что-то не получается, лучшее, что можно сделать – поддержать своего футболиста. Нельзя сказать, что Озил не получал должной поддержки, но за последнее время на него обрушилось столько критики, что он, вероятно, "сломался" под давлением. Психологическое состояние важно, а тут помимо проблем в Арсенале не так давно добавился скандальный уход из сборной Германии и фото с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

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Спад всей команды. Никто не станет спорить, что Арсенал с годами становился лишь слабее за последнее время. Из последних топ-приобретений можно вспомнить лишь Пьер-Эмерика Обамеянга, а надежды на Николя Пепе, приобретенного за рекордную сумму, пока не оправдались. Может быть ивуариец и заявит о себе, но об этом позже. Если раньше Озила окружали более сильные футболисты, для которых создавать моменты было проще, то сейчас ситуация другая. Пожалуй, немец может положиться лишь на все того же Обамеянга и Ляказетта, а также на подающего надежды Габриэля Мартинелли.

"Невидимка" в топ-матчах. Это очень известная беда Озила, которая тянется еще из Реала. И за свою карьеру атакующий хавбек, судя по всему, так и не нашел в себе силы изменить это положение. Похожая проблема присутствует и у Ромелу Лукаку на протяжении карьеры.

Маловероятно, что Месут Озил вернет себе былую форму и сможет быть таким полезным игроком, как в начале карьеры за Арсенал. Однако дорогостоящий личный контракт вынуждает главного тренера Арсенала находить место в составе немцу и надеяться, что до лета 2021-го польза от него какая-то да и будет…

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