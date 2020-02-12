Ливерпуль летом попытается заполучить Вернера

Англия

В услугах нападающего заинтересован лично Юрген Клопп.

Ливерпуль проявляет конкретный интерес к форварду РБ Лейпциг Тимо Вернеру. Об этом сообщает журналист SportBild Кристиан Фальк.

Также Фальк в своем Твиттере написал, что представители мерсисайдцев контактировали с агентами Вернера еще прошедшим летом.

В услугах игрока заинтересован в первую очередь главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп.

Также сообщается, что трансфер Вернера летом из РБ Лейпцига сможет быть осуществлен не менее чем за 60 млн евро. Именно такой ценник "быки" повесили на 23-летнего немца.