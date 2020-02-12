Англия

Шавки Гариб хочет иметь в своем распоряжении "одного из трех лучших футболистов мира".

Тренер Олимпийской сборной Египта Шавки Гариб признался, что одним из трех футболистов старше 23 лет, который получит вызов на Олимпиаду-2020, будет вингер Ливерпуля Мохаммед Салах. Реакция самого Салаха на это предложение пока неизвестна.

"Среди трех "взрослых" игроков, которые получат вызов, мы пока что определились только с Салахом. Все просто – он один из тройки лучших игроков мира", — цитирует Гариба Kingfut со ссылкой на ON Sport.

"Мы вообще не обсуждали с Салахом то, чтобы он выступал за олимпийскую сборную Египта, но от него не понадобится много усилий для участия в Олимпиаде, если честно".

Уже зимой, посреди следующего сезона, Салах покинет расположение Ливерпуля ради выступлений за сборную Египта на Кубке африканских наций.