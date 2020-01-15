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Некоторые из ведущих европейских клубов могут потерять своих лидеров на весь период турнира.

Следующий Кубок африканских наций состоится посреди сезона – в январе-феврале 2021 года, сообщает журналист BBC Джон Беннетт.

В это же время будет длиться сезон в некоторых чемпионатах Европы. К примеру, клубы английской Премьер-лиги могли бы потерять таких футболистов, как Садио Мане, Мохаммед Салах, Наби Кейта, Пьер-Эмерик Обамеянг, Рияд Марез, Вилфрид Ндиди и многих других на месяц.

В 2019 году турнир проходил после окончания клубного сезона, с июня по июль.

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