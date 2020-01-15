Некоторые из ведущих европейских клубов могут потерять своих лидеров на весь период турнира.
Потенциальные потери Ливерпуля, Getty Images
15 января 2020, 21:26
Следующий Кубок африканских наций состоится посреди сезона – в январе-феврале 2021 года, сообщает журналист BBC Джон Беннетт.
В это же время будет длиться сезон в некоторых чемпионатах Европы. К примеру, клубы английской Премьер-лиги могли бы потерять таких футболистов, как Садио Мане, Мохаммед Салах, Наби Кейта, Пьер-Эмерик Обамеянг, Рияд Марез, Вилфрид Ндиди и многих других на месяц.
В 2019 году турнир проходил после окончания клубного сезона, с июня по июль.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.