Англия

Немецкий футболист рассказал о работе со специалистами.

Полузащитник Манчестер Сити Илкай Гюндоган заявил, что очень рад тому, что за свою карьеру работал и с Юргеном Клоппом, и с Пепом Гвардиолой.

"Это два лучших тренера в мире. Это привилегия, которую я заработал за свою карьеру, получив возможность тренироваться у обоих".

"Я думаю, что многие футболисты завидуют мне, потому что у них не было такой возможности. У обоих есть место в моем сердце. Оба научили меня многому и являются частью моего успеха", — сказал Гандоган в интервью Fantasy PL.

Ранее главный тренер "горожан" высказал сомнения насчет того, является ли он лучшим тренером в мире.