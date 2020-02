Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола не согласился с мнением журналистки о том, что он лучший в своем деле.

Журналистка: Вы лучший тренер в мире.

Гвардиола: Я был…

Журналистка: Но больше нет?

Гвардиола: А что такое "лучший тренер в мире"? Я не знаю, никогда не чувствовал себя лучшим, никогда в жизни. Когда я выигрывал с Барселоной шесть титулов подряд, две Премьер-лиги подряд с Ман Сити – никогда себя таким не считал. Никогда. Я выигрывал, потому что у меня были невероятные футболисты в команде, отличное руководство. Я хороший тренер, но лучший… Если вы дадите мне, не знаю, не такую команду, как Манчестер Сити, я не буду побеждать. Не буду.

🗣Reporter: "You're the best coach in the world?"



🗣Pep: "I was. What is the best coach? I never felt like the best, give me a team that isn't like Manchester City and I'm not going to win" pic.twitter.com/HdEdF8PVUI