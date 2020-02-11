Испанец уверяет, что он не лучший в мире тренер.
Хосеп Гвардиола, Getty Images
11 февраля 2020, 20:09
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола не согласился с мнением журналистки о том, что он лучший в своем деле.
Журналистка: Вы лучший тренер в мире.
Гвардиола: Я был…
Журналистка: Но больше нет?
Гвардиола: А что такое "лучший тренер в мире"? Я не знаю, никогда не чувствовал себя лучшим, никогда в жизни. Когда я выигрывал с Барселоной шесть титулов подряд, две Премьер-лиги подряд с Ман Сити – никогда себя таким не считал. Никогда. Я выигрывал, потому что у меня были невероятные футболисты в команде, отличное руководство. Я хороший тренер, но лучший… Если вы дадите мне, не знаю, не такую команду, как Манчестер Сити, я не буду побеждать. Не буду.
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