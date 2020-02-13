Англия

"Скаузеры" воспользовались опцией автоматического продления контракта с бразильцем.

Лидер чемпионата Англии Ливерпуль автоматически продлил контракт с основным вратарем команды Алиссоном Бекером. Об этом заявляет Liverpool Echo.

Соглашение между Алиссоном и мерсисайдцами было подписано летом 2018-го, когда тот перебрался из Ромы.

Контракт был подписан на пять лет с возможной пролонгацией еще на один год, чем Ливерпуль и воспользовался. Теперь Алиссон связан с "красными" до 2024 года.

В текущем сезоне Алиссон провел за Ливерпуль 24 матча, где пропустил 11 мячей и в 13 матчах оставил свои ворота "сухими".

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