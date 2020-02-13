Англия

Лондонцы намерены избавиться от футболистов.

Руководство Тоттенхэма планирует в летнее трансферное окно избавиться от защитника Хуана Фойта и полузащитника Виктора Ваньямы, сообщает Calciomercato.

По данным источника, лондонцы хотят предложить футболистов Милану, так как "россонери" наблюдали за исполнителями в прошлые трансферные окна.

Тем не менее, итальянцы не готовы платить за Фойта требуемые 20 миллионов евро, а также не станут покупать Ваньяму, пока в команде находится Франк Кессье.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм намерен обновить защитную линию, купив игрока Бенфики Рубена Диаша.