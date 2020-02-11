Англия

Центральный защитник Бенфики может продолжить карьеру в Англии.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо лично заинтересован в подписании центрбека Бенфики Рубена Диаша, утверждает Noticias Ao Minuto.

Рубен является одним из ключевых игроков "орлов", поэтому переговоры по трансферу обещают быть непростыми. Однако их может немного облегчить тот факт, что Моуриньо находится в хороших отношениях с агентом Диаша Жорже Мендешем (который представляет и интересы Жозе тоже).

Вопрос подписания защитника встанет в Тоттенхэме особенно остро, если клуб не договорится о продлении контракта с Яном Вертонгеном. Соглашение с бельгийцем истекает в конце сезона.

Зимой Тоттенхэм уже пополнился игроком Бенфики, арендовав у "орлов" полузащитника Жедсона Фернандеша.