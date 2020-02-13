Англия

Аргентинец намерен вернуться домой в будущем.

Мартин Сендоа, агент защитника Манчестер Сити Николаса Отаменди, заявил, что его клиент по истечению своего действующего контракта в 2022 году хочет вернуться в Ривер Плейт.

"Николас хочет уйти на пенсию в Ривере, он очень хочет завершить там карьеру".

"Ему сейчас комфортно в Манчестер Сити, он играет больше, чем в прошлом году. Но если Ривер позвонит ему и убедит его, то трансфер может произойти уже в летом".

"Тем не менее, мне пока никто не звонил, они все еще не сделали свой шаг. Николас ждет звонок из Аргентины, и этот звонок изменит все", — сказал Сендоа TyC Sports.

Ранее о своем пребывании в составе Манчестер Сити рассказал полузащитник Кевин де Брюйне.