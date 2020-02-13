Англия

Защитник уверен, что капитан "красных" должен получить награду.

Защитник Ливерпуля Эндрю Робертсон поделился, кого бы хотел видеть победителем в номинации лучшего игрока по итогам текущего сезона АПЛ.

"Для меня, я думаю, Хендерсон является главным кандидатом на звание лучшего футболиста английской Премьер-лиги. Именно в текущем сезоне, когда мы боремся, Джордан заставляет нас двигаться вперед".

"Он — тот, кто позаботился о том, чтобы мы не ослабли. На поле же он играет важную роль, отдав несколько результативных передач", — сказал Робертсон Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль продлил действующее соглашение с голкипером команды Алиссоном Беккером.