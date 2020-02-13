Англия

Форвард Лиона в будущем может переехать на Олд Траффорд.

Как утверждает Express, Манчестер Юнайтед намерен в летнее трансферное окно договориться с Лионом о переходе нападающего Муссы Дембеле.

По данным источника, "манкунианцы" уже сейчас готовы обсудить с французским футболистом условия личного контракта, предложив ему 150 тысяч фунтов в неделю.

Ожидается, что Одион Игало вернется в Китай по истечению полугодичной аренды, а значит, что поиск форварда останется в приоритете для руководства Юнайтед.

Ранее сообщалось, что Дембеле находится в списке потенциальный целей на лето у лондонского Челси.