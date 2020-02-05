Лампард летом получит свыше 150 млн фунтов на трансферы

Англия

Главной целью лондонцев будет будет Мусса Дембеле.

Главный тренер Челси Фрэнк Лампард в летнее трансферное окно получит от руководства клуба 150 млн фунтов на приобретения. Об этом сообщает Evening Standard.

Таким образом, боссы "аристократов" попытаются компенсировать недовольство Лампарда тем, что Челси не подписал ни одного игрока в зимнее окно, несмотря на снятие трансферного бана.

Сообщается, что одной из приоритетных целей Челси будет 23-летний форвард Лиона Мусса Дембеле. На его трансфер планируется потратить около 60 млн.

Также существует вероятность того, что клуб может покинуть голкипер Кепа Аррисабалага, а ему на замену будет подписан другой вратарь.