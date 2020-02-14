Англия

Англичанин высоко оценил вклад главного тренера МЮ в свой рост в качестве футболиста.

Нападающий Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд в этом сезоне английской Премьер-лиги стал регулярно появляться в составе "красных дьяволов".

Главный тренер Оле-Гуннар Солскьяер рассчитывает на 18-летнего англичанина, а сам футболист оправдывает доверие коуча успешными выступлениями. Помимо этого, Гринвуд считает именно Солскьяера главной причиной своего роста.

"Солскьяер сыграл ключевую роль в моем прогрессе. Он сделал это сам и знает, о чем говорит. Все его слушают. Он мне очень помогает. Это был тяжелый путь, но я еще далеко не там, где я хочу быть. Я буду усердно работать и продолжать расти".

"Если бы кто-то сказал мне в начале сезона, что я забью 10 голов за Манчестер Юнайтед, я бы в это не поверил. Но у меня получилось и теперь нужно двигаться только вперед", — приводит слова Гринвуда Sky Sports.

В текущем сезоне Гринвуд провел 32 поединка по всех турнирах, в которых он забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи.

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