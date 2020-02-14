Англия

Менеджер высказал свое мнение об изменениях в команде.

Главный тренер Челси Фрэнк Лампард заявил, что приход в команду Хакима Зийеха летом не повлияет на решение клуба о контрактах Педро и Виллиана.

"Означает ли трансфер, что игроки уйдут? Нет, это не так. С этими игроками ведутся переговоры. Они оба были успешны в своих выступлениях за клуб".

"Мы пытались совершить трансфер в январе, и это было невозможно. Мы все знаем, как работает январское окно".

"Мы должны уважать, что клубы с лучшими игроками хотят сохранить их, и это имело место в этот раз. Но это сделано, и он у нас будет в командена следующий сезон. Я доволен этим", — цитирует Лампадра Goal.

Ранее сообщалось, что к лондонской команде в летнее траснферное окно может присоединиться хавбек Реала Иско.