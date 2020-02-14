Англия

Реал планирует выручить средства на покупку Килиана Мбаппе.

Полузащитник мадридского Реала Иско предстоящим летом может сменить клубную прописку, усилив один из грандов английской Премьер-лиги.

Как сообщает Daily Mail, 27-летний испанец попал в сферу интересов Арсенала, Челси и Манчестер Сити, которые готовят свои предложения в размере 63 млн фунтов.

По информации источника, руководство "сливочных" готово расстаться с Иско, чтобы заработать на громкое подписание форварда ПСЖ Килиана Мбаппе, который отказался подписывать новый контракт с парижанами.

Напомним, ранее Челси согласовал переход хавбека Аякса Хакима Зийеха следующим летом, поэтому "пенсионеры" могут отказаться от идеи с подписанием Иско.

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