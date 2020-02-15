Англия

Еврокубковый бан может серьезно повлиять на "горожан".

Несколько футболистов Манчестер Сити могут покинуть свою команду из-за еврокубкового бана, который будет действовать в течение двух сезонов, сообщает ESPN.

По данным источника, свое беспокойство по этому поводу руководству уже высказал главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола.

Отмечается, что испанский специалист узнал об этой новости в пятницу утром, что сразу вызвало у него опасения касательно будущего некоторых футболистом.

Ранее английские СМИ сообщали, что и сам Гвардиола задумывается над тем, чтобы покинуть Сити будущим летом.