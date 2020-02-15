Англия

Менеджер рассказал о работе со своими футболистами.

Главный тренер Арсенала Микель Артета рассказал, как прошла его адаптация в команде, а также поведал о развитии "канониров".

"Прогресс команды оказался быстрее, чем я ожидал. Я узнал вещи, о которых стало известно только когда присоединился к клубу. Мы не выиграли много игр, но у меня есть четкая картина, почему это не произошло и что мы должны делать. На это есть много факторов".

"Мы должны начать побеждать быстро. Следующие две или три недели определят, на каком мы месте закончим чемпионат и сумеем ли побороться за еврокубки", — приводит слова Артеты Goal.

Ранее испанский специалист заявил, что он рассчитывает побороться с Арсеналом за зону Лиги чемпионов.