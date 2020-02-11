Англия

Испанец надеется вернуть Лигу чемпионов на Эмирейтс Стэдиум.

Лондонский Арсенал выступает в текущем сезоне английской Премьер-лиги ниже всех ожиданий, занимая десятую строчку после 25 туров.

Несмотря на довольно низкую позицию в турнирной таблице, главный тренер "канониров" Микель Артета не теряет надежду квалифицироваться в Лигу чемпионов по итогам нынешней кампании.

"На данный момент мы далеки от этого, но нам предстоит сыграть еще много матчей. Ситуация в таблице довольно плотная (Арсенал отстает от четвертого места на 10 очков — прим. ред.). Команды теряют очки, поэтому все будет зависеть от нас".

"Если мы сможем выиграть три или четыре матча подряд, то станем намного ближе к своей цели. Самым большим и приятным сюрпризом для меня является вклад, который вносят игроки. Они отдают все силы на тренировках. Кажется, они готовы двигаться вперед с правильной энергией и стремлением", — приводит слова Артеты The Guardian.

Напомним, Микель Артета сменил Унаи Эмери на посту главного тренера Арсенала в декабре прошлого года. Для него эта должность стала дебютной в карьере.

Пока испанскому специалисту не удалось исправить ситуацию "канониров" в турнирной таблице АПЛ, однако многие игроки, включая Месута Озила и Эктора Бельерина, ранее отмечали прогресс команды при Артете.