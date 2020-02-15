Англия

Менеджер высказался о шансах "красных" в евротурнире.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп заявил, что не считает свою команду фаворитом в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

"Ювентус был моим фаворитом с начала сезона, но, очевидно, я недостаточно смотрю итальянский футбол, потому что не могу понять, почему они не на 10 очков впереди от кокурентов в Серия А. У них самая грозная команда, которую я когда-либо видел в своей жизни

"Бавария также очень сильна, ПСЖ невероятен, когда он в хорошей форме, вы никогда не можете сбрасывать со счетов Барселону, и давайте не будем забывать Манчестер Сити, потому что Лига чемпионов станет одной из их главных целей".

"Я понятия не имею, сможем ли мы снова выиграть Лигу чемпионов, но мы должны быть готовы к этому", — цитирует Клоппа Goal.

К слову, ранее немецкий специалист установил рекорд АПЛ, установив очередную награду тренера месяца.