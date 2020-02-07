Англия

Немецкий специалист пятый раз за сезон становится лучшим по итогам месяца.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп был удостоен награды лучшего тренера в английской Премьер-лиги по итогам января.

Немецкий специалист пятый раз в текущем сезоне АПЛ стал лучшим менеджером, что стало рекордом чемпионата. В этом показателе Клопп сумел опередить Гвардиолу, у которого максимум четыре награды за сезон.

К слову, помимо менеджера Сити, также на звание лучшего в январе претендовали Ральф Хазенхюттль из Саутгемптона и Найджел Пирсон из Уотфорда.

К слову, рекорд удалось установить и нападающему "горожан" Серхио Агуэро, который стал лучшим футболистом января.