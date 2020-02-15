Англия

Датчанин привлек внимание лондонского клуба.

Защитник Генка Йоаким Мехле попал в сферу интересов Кристал Пэлас, сообщает издание Evening Standard.

"Орлы" намерены укрепить правый флаг обороны следующим летом и попытаются приобрести молодого датчанина. Сам футболист также заинтересован в этом переходе, так как мечтает сыграть в АПЛ.

Действующий контракт Мехле с Генком рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне 22-летний игрок провел 30 поединков в футболке "шахтеров", отличившись одним голом и четырьмя ассистами.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.