Датчанин привлек внимание лондонского клуба.
Йоаким Мехле, Getty Images
15 февраля 2020, 14:21
Защитник Генка Йоаким Мехле попал в сферу интересов Кристал Пэлас, сообщает издание Evening Standard.
"Орлы" намерены укрепить правый флаг обороны следующим летом и попытаются приобрести молодого датчанина. Сам футболист также заинтересован в этом переходе, так как мечтает сыграть в АПЛ.
Действующий контракт Мехле с Генком рассчитан до июня 2023 года.
В текущем сезоне 22-летний игрок провел 30 поединков в футболке "шахтеров", отличившись одним голом и четырьмя ассистами.
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