Англия

Стали известны стартовые составы команд на матч 26 тура АПЛ между Норвичем и Ливерпулем.

Один из лидеров Ливерпуля Садио Мане полностью восстановился после полученной травмы, но оказался вне основного состава своей команды в матче против Норвича. Однако сенегалец наверняка появится на поле во втором тайме.

Норвич: Крул — Ааронс, Хэнли, Циммерманн, Байрем — Теттей, Маклин — Рупп, Дуда, Кантвелл — Пукки

Запасные: Ферманн, Льюис, Годфри, Вранчич, Эрнандес, Буэндия Дрмич

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Кейта, Хендерсон, Вейналдум — Салах, Фирмино, Окслейд-Чемберлен

Запасные: Адриан, Ловрен, Фабиньо, Милнер, Лаллана, Мане, Ориги

Матч Норвич — Ливерпуль начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.