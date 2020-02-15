Англия

Команда Юргена Клоппа может установить рекорд по самому быстрому завоеванию титула английской Премьер-лиги.

В поединке 26-го тура чемпионата Англии Ливерпуль не без проблем смог обыграть Норвич в гостях со счетом 0:1, благодаря чему "красные" стали еще ближе к завоеванию чемпионства.

Теперь подопечным Юргена Клоппа осталось победить в пяти матчах, чтобы обеспечить себе золотые медали АПЛ.

Кроме того, Ливерпуль может побить рекорд Манчестер Юнайтед 2001 года и стать чемпионом Англии за самый короткий срок в истории.

Для этого мерсисайдцам необходимо победить в следующих пяти играх против Вест Хэма, Уотфорда, Борнмута, Эвертона и Кристал Пэлас.

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