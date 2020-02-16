Англия

"Красные" сумели дожать "канареек" и набрали очередные три пункта.

Подопечные Юргена Клоппа ожидаемо много владели мячом на чужой половине поля, но все ограничивалось лишь его контролем, до реальной остроты у ворот Крула дело не доходило.

В последние минуты матча гости спокойно перекатывали мяч в ожидании финального свистка, не дав сопернику никакой надежды на спасение.

Обзор матча:

Норвич — Ливерпуль 0:1

Гол: Мане, 78

Норвич: Крул — Ааронс, Хэнли, Циммерманн, Байрем (Льюис, 27) — Теттей (Дрмич, 84), Маклин — Рупп (Буэндия, 83), Дуда, Кантвелл — Пукки

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Кейта (Милнер, 84), Хендерсон, Вейналдум (Фабиньо, 60) — Салах, Фирмино, Окслейд-Чемберлен (Мане, 60)

Предупреждения: Хэнли — Кейта, Мане.

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