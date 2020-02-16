Англия

Кореец установил рекорд в матче с Астон Виллой.

Тоттенхэм одержал непростую победу над Астон Виллой в матче 26-го тура английской Премьер-лиги.

Победу "шпорам" в компенсированное время принес нападающий Сон Хын Мин, который также забил в первом тайме. Благодаря этому дублю кореец преодолел отметку в 50 забитых голов в рамках АПЛ.

Таким образом, Сон стал первым игроком из Азии, который смог забить 50 голов в английском чемпионате.

Сон выступает в составе Тоттенхэма с 2015 года, перейдя из Байера. В текущем сезоне 27-летний игрок провел 32 поединка в составе лондонского клуба, забив 16 голов и совершив 9 ассистов.

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