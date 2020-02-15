Португалец высказал свое мнение об неприятном эпизоде.
Жозе Моуриньо, getty images
15 февраля 2020, 10:50
Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо высказал свое мнение об информации о том, что хавбек команды Деле Алли может быть наказан за неудачную шутку про коронавирус.
"Я чувствую, что дисквалифицировать игрока было бы излишним, но в отношении этих решений я никто".
"Это не нужно, потому что игрок понимает наивность ситуаци. Деле хороший парень, у него даже в раздевалке есть азиатский друг, которого он любит. Он сразу усвоил урок. Я не думаю, что нам нужно больше, чем это", — приводит слова Моуриньо Goal.
Ранее сам Алли рассказал о своем пребывании в стане "шпор" и целях команды на будущее.