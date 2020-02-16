Англия

Предлагаем вашему вниманию котировки букмекеров на матч английской Премьер-лиги.

В центральном матче 26-го тура чемпионата Англии между собой встретятся Челси и Манчестер Юнайтед.

По версии Parimatch, подопечные Фрэнка Лампарда – фавориты предстоящей встречи.

Победа Челси оценивается коэффициентом 1,88, а победа Манчестер Юнайтед – 4,40.

Если говорить за ничью, то на нее следующий коэффициент – 3,60.

Матч Челси – Манчестер Юнайтед состоится 17 февраля в 22:00 по киевскому времени.

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