Предлагаем вашему вниманию котировки букмекеров на матч английской Премьер-лиги.
ЧЕЛСИ – МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД, GETTY IMAGES
16 февраля 2020, 21:15
В центральном матче 26-го тура чемпионата Англии между собой встретятся Челси и Манчестер Юнайтед.
По версии Parimatch, подопечные Фрэнка Лампарда – фавориты предстоящей встречи.
Победа Челси оценивается коэффициентом 1,88, а победа Манчестер Юнайтед – 4,40.
Если говорить за ничью, то на нее следующий коэффициент – 3,60.
Матч Челси – Манчестер Юнайтед состоится 17 февраля в 22:00 по киевскому времени.
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