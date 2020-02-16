Англия

Португалец иронично отреагировал на проблемы Манчестер Сити.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо вслед за Юргеном Клоппом прокомментировал ситуацию с исключением Манчестер Сити из еврокубков.

The Independent сообщает, что английская Премьер-лига рассматривает возможность снятие очков из Манчестер Сити в сезоне-2017/18, также за нарушение финансового фейр-плей. При этом, вполне возможно, что "горожане" лишатся чемпионского титула, который ими был тогда завоеван.

"На самом деле я ни минуты не потратил на то, что там анализируют ФИФА и УЕФА, это их работа. Хотел бы узнать, станет ли чемпионом команда, занявшая второе место в 2018 году? Да или нет? Это было бы интересно", — приводит слова Моуриньо Manchester Evening News.

В сезоне-2017/18 Манчестер Сити набрал 100 очков и выиграл АПЛ, вторым оказался МЮ Моуриньо — 81 пункт.

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