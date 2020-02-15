Англия

Наставник Ливерпуля высказался о санкциях, которые применили к Манчестер Сити из-за нарушения финансового фэйр-плей.

Манчестер Сити исключили из Лиги чемпионов на два сезона за нарушение финансового фэйр-плей, что стало самой обсуждаемой темой в мире футбола.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп также не оставил без внимания эту новость, поддержав как Хосепа Гвардиолу, так и футболистов Ман Сити.

"Исключение Ман Сити из ЛЧ стало для меня настоящим шоком. Просто вау. Я могу оценивать выступления команды на футбольном поле, и "горожане" добились отменных результатов. Об остальном я не знаю".

"Я действительно сочувствую им, Пепу и его подопечным, но сейчас имеем то, что имеем. Они могут подать апелляцию, так что посмотрим, чем все закончится в конечном итоге".

"Очевидно, эта ситуация очень серьезная, однако их игра была невероятной, которая навсегда запомнится", – приводит слова Клоппа BBC.

Напомним, ранее Манчестер Сити отреагировал на свою дисквалификацию, назвал решение УЕФА слишком предвзятым. Также сообщалось, что ряд игроков могут покинуть стан "горожан" предстоящим летом.

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