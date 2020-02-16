Гвардиола: Если УЕФА не любит нас, к черту, мы им покажем

Англия

Наставник был решителен на первой тренировке после шокирующего решения УЕФА.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола на первой тренировке своей команды после скандального решения УЕФА об исключении его Ман Сити из еврокубков на два ближайших сезона, пообщался со своими игроками.

"Теперь, как никогда, мы должны показать всем, что Манчестер Сити – это не про деньги, а про талант. Если УЕФА не любит нас, к черту, мы им покажем", — цитирует испанца The Athletic.

Ранее сообщалось, что ведущие клубы Европы начали охоту на Хосепа Гвардиолу.

Также известно, что Манчестер Сити постарается убедить УЕФА обратить внимание на спонсорские контракты ПСЖ и Ювентуса.