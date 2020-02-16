Англия

Реакция иностранной прессы на наказание "горожан" за нарушение финансового фэйр-плей.

Несколько дней назад стало известно о том, что Манчестер Сити понесет серьезное наказание от УЕФА за нарушение правил финансового фэйр-плей. "Горожане" получили двухлетний бан на участие в Лиге чемпионов и обязаны выплатить серьезный штраф в размере 30 миллионов евро.

Большинство футбольных экспертов и болельщиков согласились с наложенными санкциями. Помимо этого, подобного наказания ожидают и по отношению к ПСЖ, который неоднократно обвинялся в финансовых махинациях при осуществлении своих трансферов.

Football.ua собрал реакцию самых авторитетных зарубежных СМИ на исключение Ман Сити из самого престижного клубного еврокубка.

Италия

Запрет "горожан" на участие в ЛЧ стал главной новостью для всех ведущих спортивных газет Италии. Например, La Gazzetta dello Sport считает, что эта новость "потрясла весь мировой футбол, а не только английский, поскольку стратегия ведения финансовых дел, как у "горожан", свойственна большому количеству футбольных клубов".

Однако больше в итальянской прессе обсуждали будущее Хосепа Гвардиолы на посту главного тренера Манчестер Сити. Дело в том, что испанского специалиста прошлым летом "сватали" в Ювентус, да и будущее Маурицио Сарри в туринском клубе находится под вопросом, учитывая последние неудовлетворительные результаты.

Издание Corriere dello Sport одно из первых опубликовало новость с громким заголовком "Охота на Гвардиолу началась", однако британский The Telegraph утверждает, что наставник определится со своим будущим только предстоящим летом.

Германия

Многие немецкие средства массовой информации стали на сторону УЕФА, отмечая, что это решение "не стало большим сюрпризом". В современном футболе, помимо самой игры, есть уйма других правил за пределами стадиона, с которыми обязаны считать все без исключения.

"Смысл произошедшего всем понятен. Есть не только правила на поле, но и вне его — и каждый должен их соблюдать, независимо от того, Манчестер Сити ли это или Фрайбург", — написал журналист Bild Матиас Брюгельман.

Также в Германии не отрицают того, что с баном "горожан" у немецких команд появится больше шансов на победу в Лиге чемпионов, а также стоит рассматривать вероятный уход некоторых звезд в другие команды. Как написал Брюгельман, "шейхи не могут позволить своим денежным трубопроводам пузыриться бесконечно".

Испания

Спортивный функционер Хавьер Тебас, которого в декабре прошлого года вновь избрали президентом Ла Лиги, не остался в стороне и поддержал решение УЕФА наказать Манчестер Сити за нарушение правил ФП.

"Лучше поздно, чем никогда. Наконец-то УЕФА принимает решительные меры. Введение правила финансового фейр-плей и наказание за его нарушении имеют важное значение для будущего футбола".

Испанские издания, как и ожидалось, сделали акцент на Хосепе Гвардиоле и опубликовали статьи с его фотографиями, несмотря на то, что проблемы Ман Сити с финансовым фейр-плей начались еще до прибытия именитого коуча на Этихад Стэдиум.

Например, заголовок Marca гласит "Сити, на выход из Европы!”, AS просто и лаконично опубликовал новость со словом "OUT", а Mundo Deportivo — "Последний шанс для Гвардиолы", намекая на его возможный уход.

Sport.es, в свою очередь, считает, что наказание УЕФА может "разрушить Ман Сити" и то, что "проект Манчестер Сити находится в серьезной опасности".

Франция

Реакция французских СМИ больше интересна тем, что судьбу Манчестер Сити может повторить главный гранд Франции — Пари-Сен Жермен. "И молния расколола голубое небо…", — заявил в субботу утром L'Équipe.

В целом, французская общественность оказалась более лояльной к "горожанам", высказывая слова поддержки. Эту позицию хорошо подытожил генеральный директор Национального института спортивной экспертизы и производительности Гани Ялуз.

"Я думаю, что это немного сурово, потому что это заставит волноваться многие клубы, особенно здесь, во Франции, если Манчестер Сити в конечном итоге будет наказан. Но есть правило, которое применимо ко всем. Если это произойдет, в поле зрения будет много команд", — приводит слова Ялуза BeIN Sports.

Напомним, ранее Манчестер Сити отреагировал на свою дисквалификацию, назвал решение УЕФА слишком предвзятым. Также сообщалось, что ряд игроков могут покинуть стан "горожан" предстоящим летом.

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