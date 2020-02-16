Англия

Манчестер Сити не собирается сдаваться и готовится к апелляции.

Манчестер Сити, отстраненный на два сезона от Лиги чемпионов, готов оспорить решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде в Лозанне — сообщает theathletic.com.

Руководство "горожан" обвиняет УЕФА в предвзятости и собирается указать на огромные спонсорские контракты ПСЖ и Ювентуса с компаниями, которые принадлежат владельцам клубов.

Причину того, что УЕФА сквозь пальцы смотрит на нарушение финансового фэйр-плей парижанами и туринцами, представители Манчестер Сити видят в том, что хозяин Ювентуса Андреа Аньелли является членом исполкома Европейского футбольного союза, да и владелец ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи имеет большое влияние на организацию.

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