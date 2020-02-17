Англия

Норвежец высказался о будущем усилении команды.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер заявил, что даже если его команда не выйдет в Лигу чемпионов, это не помешает клубу купить качественных игроков.

«Лига чемпионов дает клубу больше ресурсов, больше денег. Конечно, это престижный турнир. Но мы делаем все, что можем, чтобы попасть туда. Если мы будем играть хорошо до конца сезона, то игроки, которых мы хотим заполучить, будут впечатлены этим. Может быть, будет проще убедить их приехать сюда".

"Тем не менее, если следующий сезон будет с Лигой чемпионов или без нее, я бы не сказал, что это все, что нужно, чтобы игрок согласился подписать с нами контракт", — приводит слова Солскьяера Goal.

К слову, Юнайтед в 2020 году остается единственной командой в АПЛ, не забивший ни единого гола на выезде.