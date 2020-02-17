Англия

Полузащитник повздорил с тренерским штабом лондонцев.

В поединке 26-го тура английской Премьер-лиги Арсенал на своем поле легко разобрался с Ньюкаслом, забив четыре безответных гола.

Как сообщает The Telegraph, полузащитник "канониров" Маттео Гендузи пропустил встречу против "сорок" из-за того, что на зимнем сборе в Дубае поссорился с главным тренером команды Микелем Артетой и всем тренерским штабом.

По данным источника, причиной конфликта стали требования Артеты к игрокам, с которыми оказался не согласен французских хавбек. В этом сезоне футболист провел 29 матчей за лондонцев и отметился тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Арсенал намерен продлить действующий контракт с Гендузи.