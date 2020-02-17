Англия

Французский полузащитник провел на поле лишь десять минут.

Нголо Канте не смог продолжить поединок против Манчестер Юнайтед из-за повреждения.

Французский полузащитник покинул поле на десятой минуте поединка, а его место занял Мейсон Маунт. Канте в этом сезоне отыграл в 21 поединке в футболке Челси, забив три гола.

Матч Челси — Манчестер Юнайтед начался в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.

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