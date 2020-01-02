Англия

Главный тренер лондонцев отметил троих подопечных по итогам встречи с Брайтоном.

Челси в 21 туре гости у Брайтона и упустил победу под занавес встречи. Лампард провел анализ матча и выделил некоторых игроков.

"Иногда неудачные периоды в игре можно объяснить снижением плотности борьбы или скорости командных действий, но сегодня не тот случай. В этом матче нам не хватало качества в обращении с мячом. В первом тайме мы угрожали воротам хозяев, эффективно использовали подключения крайних защитников и легко держали мяч, однако затем почему-то перестали справляться в этих простейших аспектах.

Во втором тайме соперник выровнял игру, и чаша весов могла склониться как в одну, так и в другую сторону. В этот период мы сделали недостаточно, продемонстрировав лишь коллективное снижение качества игры.

Некоторые футболисты, в частности Кепа, Канте и Рюдигер, провели великолепный матч, но в целом мы сегодня допускали слишком много потерь", — приводит слова Лампарда официальный сайт Челси.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Брайтон — Челси.